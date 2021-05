Fotballtrenar dømd for årelange overgrep mot spelar

innenriks

Agder lagmannsrett kom dermed til same resultat som tingretten.

Retten fann det bevist at mannen hadde seksuell omgang med jenta før ho fylte 16 år, og dessutan at han misbrukte trenarstillinga si til å ha seksuell omgang med henne etter at ho fylte 16 år.

Overgrepa fann stad frå 2006 til 2009. Mannen nekta straffskuld i retten.

– Det er tale om grovt misbruk av ei langt yngre jente. Forholda har gått føre seg over lengre tid og omfattar mange samleie og andre former for seksuell omgang, heiter det i dommen.

Retten meinte at straffa i utgangspunktet burde vore fengsel i to år og seks månader. Lang saksbehandlingstid gav eit frådrag på fire månader.

Domfellinga gjeld òg oppbevaring av ammunisjon utanfor eit våpenskap og ulovleg disposisjon av ei hagle.

Mannen er dømd til å betale kvinna 175.000 kroner i oppreisning og drygt 32.000 kroner i erstatning.

