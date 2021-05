innenriks

Flyttinga skjer i byrjinga av juni. Dei forvaringsdømde vil bli plasserte i eigne lokale og areal i Ullersmo fengsel som blir disponert av Ila.

Arbeidet vil ta mellom 18 og 24 månader. Andre innsette ved Ila fengsel blir overførte til andre einingar.

Den mellombelse flyttinga av forvaringsdømde betyr at behandling av saker om prøvelauslating frå forvaring og forlenging av tidsramma for forvaring, blir behandla i Romerike og Glåmdal tingrett i staden for Ringerike, Asker og Bærum tingrett.

(©NPK)