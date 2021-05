Tolv nye registrert smitta i Drammen

innenriks

Drammen kommune opplyser at for ti av dei av er smittevegen kjend, medan den er ukjend for dei to siste.

– For første gong på meir enn ein månad rapporterer vi meir enn ti tilfelle fire dagar på rad. Så smittetrykket er høgt for tida, seier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Onsdag vart det meldt om 24 nye smitta, medan tala dei to tidlegare dagane var 12 og 11.

Frå i dag får serveringsstadene i Drammen igjen høve til å skjenkje alkohol. Sidan det er meldt sol og høge temperaturar dei kommande dagane, reknar Sagberg med at mange vil besøkje serveringsstadene gjennom helga.

Han seier det er viktig at både utestadene og gjestene følgjer smittevernreglane.

– Vi har sett fleire døme frå andre stader i landet på at smitten kan spreie seg raskt på utestadene når ein ikkje følgjer reglane og tilrådingane, seier smittevernoverlegen.

