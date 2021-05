Tenåring frikjent for dødsfallet til bestemora

innenriks

Tenåringen vart frikjend på alle punkt i Søndre Østfold tingrett. Han var mellom anna tiltalt for aktlaust å vere ansvarleg for dødsfallet, skriv Moss Avis.

Bestemora døydde etter å ha enda under bilen sin heime i garasjen, medan barnebarnet var på besøk i mai i fjor.

Tenåringen er svært letta over frifinninga. Forsvararen hans seier at saka har vore ei stor belastning for han og familien.

– Det å bli etterforska for å ha forårsaka døden til si eiga bestemor har vore svært tøft for han. Dommen frå tingretten stadfestar at dette var ei rein ulykke der klienten min ikkje kan lastast for noko som helst, seier advokat Sille M. Heidar.

Aktor og politiadvokat Mette Kristin Eriksen sa i prosedyren sin at politiet synest synd på tenåringen og at saka er veldig trist.

– Målet er ikkje at vi utan omsyn til kostnaden skal straffe tiltalte. Dersom det er slik som politiet meiner, at han var skuld i døden til bestemora, så er han allereie straffa, sa Eriksen.

(©NPK)