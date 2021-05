Svein Harald Øygard foreslått som ny styreleiar i Norwegian

innenriks

Dersom innstillinga til valkomiteen blir vedteken, vil dagens styreleiar, Niels Smedegaard, tre ut av styret. Dansken har hatt vervet sidan 2019.

I tillegg til Øygard som ny styreleiar tilrår nominasjonskomiteen at styret i selskapet får denne samansetninga:

Lars Boilesen, Ingrid Elvira Leisner (attval for to år), Sondre Gravir (valt for 2020-2022) og Chris Browne (valt for 2020-2022)

Det betyr i så fall at også Jaan Albrecht Binderberger og Vibeke Hammer Madsen vil tre ut av styret.

Norwegians generalforsamling blir halden 4. juni.

(©NPK)