Stor leiteaksjon etter to sakna menn etter båtfunn

Dei to sakna er norske statsborgarar og vaksne.

Eit redningshelikopter, to redningsskøyter og ein politibåt er med i søket. I tillegg er det igangsett eit politileia strandsøk med støtte frå frivillige.

Ein båt vart funnen halvvegs nedsokken søraust for Lindesnes i 18-tida onsdag, opplyste HRS.

– Vi har fått opplysningar som set dei i samanheng med båten, seier redningsleiar Steinar Vatne i Hovudredningssentralen (HRS) Sør-Noreg til NTB.

– Ein kjend av dei to personane kontakta oss og sa dei ikkje var gjort greie for. Vi har derfor sett i gang eit breitt søk på vatn og på land, samtidig som det blir drive etterretning for å finne ut om dei er ein annan stad, seier Vatne til Fædrelandsvennen.

Søket starta i 12-tida.

– Vi kan stadfeste at det er ein mogleg samanheng med båten som vart handtert i går. Det er HRS som koordinerer dette sidan hovuddelen av søket går føre seg til sjøs. Vi hjelper dei, seier operasjonsleiar Ole Bjørn Kleivane i Agder politidistrikt til NTB.

