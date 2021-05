Norwegian fell kraftig på Oslo Børs

innenriks

Norwegian har klokka 10 torsdag formiddag falle med rundt 50 prosent frå handelsstart.

E24 skriv at kursfallet kjem etter at dei nye aksjane i Norwegian no har vorte registrerte. Talet på aksjar aukar no frå 42 millionar til over 700 millionar, etter at det vart trykt opp 659 millionar nye aksjar i kapitalinnhentinga som redda selskapet.

Handel med aksjen har òg vorte sett på pause fleire gonger torsdag formiddag.

Hovudindeksen på Oslo Børs går elles opp. Klokka 10 har hovudindeksen stige med 0,4 prosent til 1.094 poeng. Dermed nærmar børsen seg rekorden på 1.097 poeng som vart sett fredag førre veke.

Hydrogenselskapet Nel, aluminiumsprodusenten Norsk Hydro og treningskjeda Sats er blant selskapa som stig mest torsdag formiddag.

(©NPK)