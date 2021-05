innenriks

Ifølgje E24 var resultatet før skatt i fjorårets første kvartal minus 27 millionar euro.

Ifølgje kvartalsrapporten har bestillingane for andre halvår byrja å ta seg opp den siste månaden. For perioden ligg dei no på 62 prosent av det som blir bestilt i eit normalår.

Den norske verksemda til Hurtigruten er venta å vere tilbake i normal drift i juli. For ekspedisjonar er det venta ei gradvis opptrapping av drifta i juli.

