Frogner-drapet: Sikta fengsla i fire nye veker

Mannen får brev- og besøksforbod og medieforbod under heile fengslingsperioden, kjem det fram i rettsavgjerda frå Oslo tingrett torsdag.

Den 39 år gamle mannen vart arrestert kort tid etter at Fevziye Kaya Sørebø vart skoten og drepen i Tostrups gate på Frogner i Oslo 28. april. Han var i ein periode innlagt på psykiatrisk sjukehus, men vart skriven ut for to veker sidan. Han har enno ikkje vore i avhøyr hos politiet.

– Omsynet til oppklaringa i saka tilseier klart at sikta tek forklaring utan først å ha hatt tilgang til medieoppslaga i saka, dersom han ønskjer å ta forklaring. Sjølv om tilpassing og påverknad av forklaringa for sikta ikkje blir rekna som bevisøydelegging, kan dette like fullt skade etterforskinga og grunngi restriksjonar, skriv tingretten i rettsavgjerda.

NTB har prøvd å komme i kontakt i forsvararen til mannen, advokat Ole Petter Drevland, men han skriv i ein sms at han er oppteken i retten.

