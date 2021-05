Esa: Noregs innreiseavgrensingar strir med EØS-reglane

innenriks

Sjølv om Noreg nyleg letta på innreiseavgrensingane, meiner Esa at det ikkje er nok.

EØS-tilsynet finn det underleg at Noreg nektar mange EØS-borgarar innreise når tilnærma alle som kjem, uansett må i karantene.

– Det er ikkje klart kvifor EØS-borgarar som kjem til Noreg for første gong, eller dei som ikkje er busett der, ikkje kan gjere det same. Det er ikkje noko openbert grunnlag for å fastslå at den sistnemnde gruppa utgjer ein større risiko for folkehelsa enn tidlegare, skriv Esa.

Fleire vart forhindra

Noreg stengde i praksis grensene 29. januar, men med visse unntak som etter kvart har vorte utvida og endra. Først førre veke kunne utlendingar som bur i Noreg, men som ikkje er folkeregistrert her, få rett til innreise igjen.

Reglane har påverka ei rekkje utlendingar som vanlegvis reiser til landet, noko Esa har registrert.

– Dette inkluderer folk som har vorte hindra tilgang til eigen heim, blokkert frå å ta nye jobbar eller returnere til eksisterande arbeidsplass, eller hindra i å møte partnarar og familiemedlemmer, skriv EØS-tilsynet.

Forventar tiltak

Dagens innreisereglar inneber mellom anna at utanlandske turistar, forretningsreisande, kjærastar og fjerne familiemedlemmer ikkje får reise inn til Noreg, uavhengig om dei er EU/EØS-borgarar eller ei.

– Vi ser positivt på tiltaka norske styresmakter nyleg har sett i verk for å tilpasse innreiserestriksjonane til dei juridiske krava til proporsjonalitet og rettferd som EØS-avtalen inneber. Vi håpar å sjå ytterlegare framgang i forhold til vedtekne tiltak, seier Esa-president Bente Angell-Hansen.

Esa slår òg fast at bortvisingar av EØS-borgarar utan folkeregistrert adresse, slik mange opplevde tidlegare i vår, var ulovleg, skriv Rett24.

Grunnleggjande prinsipp

Retten til fri rørsle er eit grunnleggjande prinsipp i EØS-retten. EØS-land har tilgang til å avgrense han i kampen mot koronapandemien, men avgrensingane må vere nødvendige, konsekvente og ikkje diskriminerande.

Andre sentrale fridommar er retten til rørslefridom for tenester, kapital og varer.

Det formelle opningsbrevet er første skritt i ei traktatbrotsak mot Noreg. Norske styresmakter har seks veker på seg til å fremje sitt syn før saka blir behandla vidare.