Beredskapspersonell får overskotsdosane frå Stortinget

innenriks

Når stortingsrepresentantar takkar ja til tilbodet om prioritert vaksine frå regjeringa, vil dosen dei ville fått i det ordinære vaksineprogrammet, gå til ein annan.

– Eg ville nesten sagt at viss ein stortingsrepresentant takkar ja til vaksine, så er sjansen større for at vaksinen til heimkommunen går til nokon i læraryrket enn at våre gjer det, seier justisminister Monica Mæland (H) til NTB.

Regjeringa har sett av 500 vaksinedosar som mellom anna skal gå til å gi førstedosar til stortingsrepresentantar og anna «samfunnskritisk nøkkelpersonell». Torsdag held vaksinasjonen fram på Akershus festning.

Fleire statsrådar og stortingsrepresentantar har sagt nei til tilbodet, mellom dei Torstein Tvedt Solberg (Ap) som sa at han heller ville la dosen sin gå til ein lærar.

– Vi har 500 vaksinar og ei liste på 500 personar. For kvar som seier nei, som ein del stortingsrepresentantar har sagt at dei seier, så har vi ytterlegare lister knytt til viktige funksjonar, som redningstenester og forsvar, som vi går vidare på, seier Mæland.

Teiepliktig

Dermed går ikkje overskotsvaksinane frå Stortinget ut i det ordinære vaksineprogrammet.

Mæland seier at dei har sett av 169 vaksinedosar til Stortinget, altså éin til kvar representant. Kor mange som er nytta, er ikkje kjent.

– Informasjon om den enkelte stortingsrepresentanten har takka ja eller nei til tilbod om vaksine, eller om vedkommande er eller ikkje er vaksinerte, er ei personleg helseopplysning for den enkelte og såleis underlagd teieplikt for Stortingsadministrasjonen, opplyser Stortingets direktør Marianne Andreassen til NTB.

Høie: – Unner alle ein vaksinedose

Eit titals stortingsrepresentantar har offentleg sagt at dei takkar nei. Det same gjeld fire statsrådar, inkludert helseminister Bent Høie (H).

Høie har inga oppfatning om kven som bør få vaksinedosen hans.

– Det har eg inga oppfatning om. Alle dosane i Noreg kjem heldigvis til å bli brukt, seier han til NTB.

Høie seier at han «unner alle ein vaksinedose».

– Fagleg fundert

Regjeringa vil ikkje gå ut med den fullstendige fordelinga for dei 500 prioriterte dosane og grunngir dette med at denne informasjonen kan vise moglege sårbarheiter som nokon kan utnytte.

Regjeringa har likevel sagt at vaksinane skal gå til Stortinget, Høgsterett, departement og nøkkelpersonell i sentrale underliggjande etatar som Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap og Nav. I tillegg har Slottet fått nokre dosar.

– Det eg er oppteken av, er at dette er ei fordeling som er fagleg fundert, og som ikkje vi politisk har sete og fordelt ut. Og det er basert på innspel vi har fått frå ulike etatar og funksjonar, seier Mæland.

Ho fortel at det er ganske mange funksjonar og etatar som har vorte prioriterte, og at det derfor har vorte få dosar på kvar etat i mange av tilfella.

Breitt fordelt

NTB har kartlagt korleis over halvparten av dei 500 dosane har vorte fordelte og har laga denne oversikta (dette er før eventuelle ekstradosar som er igjen frå Stortinget og regjeringsapparatet er fordelte).

Talet på tilbodne dosar:

* Stortinget: 169

* Folkehelseinstituttet: 20

* Helsedirektoratet: 20

* Finansdepartementet: 15

* Forsvarsdepartementet: 13

* Barne- og likestillingsdepartementet: 10

* Kunnskapsdepartementet: 10

* Arbeids- og sosialdepartementet: 11

* Samferdselsdepartementet: 3

* Landbruks- og matdepartementet: 3 (landbruksminister Bollestad er allereie vaksinert i heimkommunen, og derfor nyttar departementet seg berre av to av desse)

* Forsvaret: 7 i denne omgangen. Har tidlegare fått 800 vaksinedosar til operasjonar i Midtausten og Afrika.

* Nav: 5, fordelt til sentrale roller i Navs beredskapsleiing

* Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap: 5 dosar

* Slottet: 11

* Høgsterett: Dosar til «eit lite tal medarbeidarar»

* Totalt: Minst 291.

NB! Oversikta viser kor mange dosar etatane har vorte tilbodne, ikkje kor mange som er nytta.

