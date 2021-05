1.621.203 nordmenn har fått første dose med koronavaksine

innenriks

Førebels har FHI registrert at 8.728 personar fekk første dose onsdag, og 77.219 personar fekk andre dose.

Dei som har gitt første dose til størst del av befolkninga over 18 år, er Viken (39,6 prosent) og Innlandet (39,2 prosent). Lågast del er i Trøndelag (35,6 prosent) og Troms og Finnmark (35,9 prosent). For andre dose ligg fylka Viken (22 prosent) og Innlandet (21,9 prosent) best an.

Pfizer og Biontech produserte den første koronavaksinen brukt i Noreg, og første dose vart sett den 27. desember 2020. 15. januar vart første dose av Moderna-vaksinen sett, og 7. februar vart AstraZeneca-vaksinen teken i bruk. 11. mars vart AstraZeneca sette på pause, før regjeringa kunngjorde den 12. mai at han blir teken ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av alvorlege blodpropptilfelle.

Det kan vere forseinkingar i registrering av vaksinasjon som fører til at tala endrar seg over tid.

(©NPK)