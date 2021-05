Utvalsleiar overraska over at varslar mot Eirik Jensen ikkje vart sjekka

innenriks

– Er det éin stad eg hadde forventa at det ville vere ei risikovurdering, så er det i politiet. Eg er svært overraska over at det trass i fleire bekymringsmeldingar, ikkje var nokon som tok til orde for å undersøkje varsla mot Eirik Jensen, seier utvalsleiar Ingeborg Moen Borgerud til NTB.

Der erfarne advokaten har leidd det uavhengige utvalet som har evaluert kva som hadde gått feil då det vart avdekt at politimannen Eirik Jensen i 20 år hadde samarbeidd med hasjsmuglaren Gjermund Cappelen.

Rapporten som vart overrekt politidirektør Benedicte Bjørnland onsdag slår fast at leiarskapen til politiet over år hadde svikta ved at fleire varslar om å gå gjennom omgangen til den kjende politimannen med informantar, hadde vorte liggjande.

– Bekymringa om regelbrot vart ikkje undersøkt og dermed oversett og i praksis nærast godteken. Domfelte kunne arbeide med kjelder og informantar år etter år, seier Moen Borgerud.

Har trudd på kvarandre

– Vi har trudd godt om kollegaene våre og det har vore ei manglande risikoerkjenning, innrømmer Bjørnland overfor NTB.

No lovar ho fleire tiltak i kjølvatnet av rapporten, mellom anna meir forsking, førebygging og ikkje minst med ein grundig gjennomgang av alle sakene som kjem til Spesialeininga for politisaker.

Utvalet foreslår elleve tiltak som politiet kan setje i verk for å førebyggje, forhindre og avdekkje korrupsjon i framtida. I arbeidet med å gå gjennom Jensens karriere i politiet og heilt frå han starta å ha kontakt med kriminelle kjelder og informantar tilbake på 1990-talet, er det avdekt at han ikkje følgde dei reglane som var trekt opp for informantbehandling.

– Den fagansvarlege som arbeidde med informantbehandling melde frå til Jensens leiar om at han ikkje følgde regelverket og at det var nærast umogleg å kontrollere verksemda hans. Jensen vart etterforska av Spesialeininga to gonger tidlegare, men begge gonger vart sakene lagde bort. Begge sakene hadde opplysningar som Oslo politidistrikt burde følgt opp, samanfatta Moen Borgerud.

Gamle varslar

Rapporten kjem eit halvt år etter at Eirik Jensen vart dømd til 21 års fengsel for grov korrupsjon og medverknad til hasjsmugling. I rapporten blir det omtalt at Jensen var omstridd allereie på 90-talet.

– Fleire polititilsette gav òg den gong uttrykk for bekymringar knytt til tenesteutføringa hans, kontakten han hadde med kriminelle på fritida og rolla hans i enkeltsaker, skriv utvalet.

– Det som er mest interessant er om nokon av desse varsla omhandlar kontakten med Cappelen, som leiinga i politiet visste var Jensens «superkjelde», men det har eg ikkje høyrt noko om her, seier Jensens forsvarar under straffesaka, advokat John Christian Elden til NTB.

Fram frå skuffa

Den tidlegare politimannen har gjennom tre rundar i retten nekta for alle skuldingar og har no fremja saka for Menneskerettsdomstolen.

Elden var onsdag tvilande til kjeldegrunnlaget som utvalet hadde fått overlevert då dei skulle arbeide med rapporten. Han trekker fram at Jensen òg fekk mange positive tilbakemeldingar, noko som mellom anna medførte at han hadde den høgaste tryggingsklareringa og full tillit frå leiinga.

– Her er det nok enkelte som har funne fram gamle ukjende varsel frå skuffene og pussa på dei før kommisjonen arbeidde med saka, seier Elden til NTB.

Riktig dom

Politidirektør Benedicte Bjørnland venta til Høgsterett hadde avslått Jensens anke før ho bad det eksterne ekspertpanelet om å vurdere fleire sider knytte til saka.

Bjørnland seier ho legg til grunn at dommen mot Jensen no er rettskraftig og at ho ikkje har nokon grunn til å tvile på at den er riktig.

Utvalsleiaren seier dei heilt strengt har undersøkt kva for ansvar politileiinga har hatt i saka og at dei ikkje har bevega seg inn mot straffesaka.

– Det er kombinasjonen av leiarsvikt og manglande risikoerkjenning som gjorde at domfelte kunne arbeide med kjelder og informantar i mange år, seier Ingeborg Moen Borgerud.