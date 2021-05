Stensland: Alle bør ta koronavaksinen når dei får tilbodet

innenriks

– Eg meiner vaksinasjon er viktig og har valt å takke ja til tilbodet. Det var ikkje ei enkel avgjerd, eg merkar at mange er kritiske. Men når eg har teke ho, må eg stå i det, seier Stensland til pressa utanfor Akershus festning, der vaksinasjonen av stortingspolitikarane finn stad onsdag og torsdag.

Avgjerda om å prioritere dei folkevalde i vaksinekøen har vorte sterkt kritisert av fleire.

– Dette er vurderingar som andre har gjort. Vi har fått tilbodet, og eg meiner at eg spesielt som helsepolitikar har eit ansvar for å ta imot vaksinen når eg blir tilboden det, seier Stensland.

Helseminister Bent Høie (H) er blant dei som har valt å ikkje ta vaksinen denne veka.

– Han har sikkert sine grunnar for å seie nei. Det at eg er her og han ikkje, er vel eit signal. Eg stemmer med føtene. Når denne avgjerda er teken, sjølv om ho er omstridd, så følgjer vi ho.

(©NPK)