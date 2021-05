Rusmisbrukarar lèt vere å tilkalle ambulanse av frykt for politiet

innenriks

Frykt for at politiet skulle bli kopla inn var den hyppigast oppgitte årsaka, medan nest flest meinte at ambulanse var unødvendig, viser undersøkinga, som er publisert i Tidsskrift for Den norske legeforeininga.

– Funna våre kan indikere at frykt for varsling av politiet spelar inn i akuttsituasjonar, men det seier oss ikkje om frykta gjeld involvering av politiet i seg sjølv eller frykt for straff, skriv forfattarane av studien.

I alt 815 personar deltok i undersøkinga, som er utført av forskarane Ole Røgeberg og Willy Pedersen ved høvesvis Frischsenteret og Universitetet i Oslo.

Undersøkinga viser òg at det er færre som søkjar helsehjelp blant dei som har psykiske lidingar enn dei med somatiske sjukdommar.

– Nokre kan oppleve at fordelane og gledene ved bruk av rusmiddel kan vege opp for dei potensielle skadane. Derfor ønskjer dei ikkje å fortelje om bruken til helsepersonell, eller dei kan undervurdere den faktiske risikoen ved eigen bruk, skriv forfattarane.

Forskarane legg til at skam og bekymring for sosial stigmatisering nok òg har ei betydning, særleg ved illegal rusbruk.

