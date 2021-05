Oslo får færre vaksinedosar: – Dette er ikkje bra

innenriks

– No er det mykje vingling her, og vi har berre hatt open skjenking i Oslo i nokre få timar, seier Johansen til Avisa Oslo.

Oslo er blant dei 24 kommunane som får ekstra vaksinedosar på grunn av høgt smittetrykk. Opphavleg var kommunane lova 60 prosent fleire dosar, men dette er no nedjustert til 45 prosent.

– Vi reknar no på kva dette betyr for oss i Oslo, men det gjer sjølvsagt situasjonen vanskelegare at dei områda med høgast smitte, no får færre vaksinar. Dette er ikkje bra, seier Johansen.

