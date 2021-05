Mobiltrafikken steig til himmels på Kristi himmelfartsdag

innenriks

Målinga var 30 prosent over normaldagar under pandemien. Den er òg 90 prosent over tilsvarande måling på Kristi himmelfartsdag fjor, som var topptrafikkdagen i mai 2020.

Også på 17. mai gjekk det unna på mobilen. Over 1,2 millionar biletmeldingar (MMS) vart sende, noko som er meir enn dobbelt så mange som ein normaldag.

Snapchat toppa trafikken frå sosiale medium i mai. Snapchat-bruken var på topp rundt klokka 12 på 17. mai, og appen var òg godt brukt då Tix opptredde på Eurovision laurdag.

Over 350.000 stemmer på SMS på Eurovision vart registrert i Telenors nett. Kor mange stemmer nordmenn totalt leverte, er ikkje kjende.

(©NPK)