Lan Marie Berg blir kalla inn til høyring etter budsjettsprekk

innenriks

Høyringa blir halden onsdag 2. juni klokka 12, skriv Aftenposten.

Saka kom fram i kommunens reviderte budsjett, som vart lagt fram torsdag førre veke.

Oslos nye reservevassløysing vil koste 17,7 milliardar kroner, noko som er 5,2 milliardar meir enn tidlegare berekna.

Opposisjonen har omtalt dette som den største budsjettsprekken i nokon norsk kommune nokosinne, og fleire parti varsla at dei ville kalle Berg inn til høyring.

Fleire har òg teke til orde for at Berg bør trekke seg som følgje av milliardsprekken. Men det har ho ikkje vurdert å gjere.

– Nei, det har eg ikkje. For her ser vi at det, som også Holte Consulting meiner, ikkje var mogleg å vite at det hadde vore ein kostnadsauke i marknaden då bystyret gjorde investeringsavgjerda si, sa Berg til VG før helga.

