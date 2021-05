Jødar krev at NRK-innslag om Israel får konsekvensar

innenriks

Gruppa på 10–15 jødar ønskjer at NRK skal suspendere journalisten, skriv Dagen.

– Det som NRK publiserte og som dei har lagt seg flate for og beklaga, var dehumaniserande og antisemittisk og må få konsekvensar, skriv advokaten i gruppa, John Christian Elden, i ein e-post.

I radioprogrammet langa programleiar Shaun Henrik Matheson ut mot Israel, mellom anna i samband med koronavaksinen, og vitsa med at det nesten var som om at han ønskte at koronavaksinen ikkje verka i Israel.

Elden meiner at Mathesons utsegner er problematiske sett i lys av føresegna i straffelova om hatefulle ytringar. NRK er usamd i tolkinga, og skriv vidare at det ser på saka ferdig behandla frå NRKs side.

Kringkastingsrådet gav NRK kraftig kritikk for innslaget. Rådet fekk over 500 klager i samband med sendinga.

