Historisk låg pengemarknadsrente

innenriks

– Det er noregshistorias lågaste nivå, seier kredittanalysesjef Pål Ringholm i Sparebank 1 Markets til Dagens Næringsliv.

Det låge nivået kan brukast som forhandlingskort for ei lågare bustadlånsrente, ifølgje avisa. Årsaka er at bankane finansierer store delar av eit bustadlån i det norske pengemarknaden. Der er Nibor referanserente og styrer dermed kostnadene for bankane ved å låne ut pengar, noko som er med på å avgjere bustadlånsrenta som blir tilboden.

I haust og på nyåret steig pengemarknadsrenta, og ho var på sitt høgaste nivå i januar med 0,54 prosent. I dag ligg Nibor på 0,26 prosent. Det er det lågaste sidan starten av september, skriv DN.

Det kan likevel vere eit svakt argument å bruke Nibor-nivået til å forhandle bustadlånsrenta. Grunnen er at bankane ikkje sette opp dei flytande rentene i vinter då Nibor auka, påpeikar Ringholm.

– Det viktigaste når ein tek kontakt med banken, er å vise til konkurrerande rentevilkår frå andre bankar som tilbyr bustadlån, rår fagdirektør for finans i Forbrukarrådet Jorge Jensen.

