Høie ber kommunar med utbrot vere handlekraftige

– Det er ikkje sånn at heile landet blir med på trinn 2 av gjenopninga. Nokre kommunar må vente fordi dei har høg smitte, sa Høie på pressekonferansen til regjeringa om koronasituasjonen onsdag.

– Der det er lokale utbrot er det framleis nødvendig med tøffe tiltak for å slå ned smitten, sa helseministeren.

Han viste til Hammerfest og Trondheim som døme.

– I Hammerfest har dei teke kraftige grep for å slå ned utbrot. I Trondheim reagerte dei raskt når dei visste at innbyggjarane var smitta. Og eg oppmodar andre kommunar som oppdagar utbrot om å vere like handlekraftige.

Fleire kommunar som har stått i ein krevjande situasjon i lang tid, jobbar no for å fullt med å vaksinere innbyggjarane sine.

– Vi må halde smitten nede sånn at dei kan konsentrere seg om den viktige jobben, seier Høie.

