FHI ventar auka smitte blant unge i kjølvatnet av gjenopninga denne veka

innenriks

Førre veke vart det meldt om 3.112 tilfelle av covid-19 i Noreg, ein auke på 22 prosent frå veka før, ifølgje vekerapporten frå Folkehelseinstituttet (FHI).

Samtidig auka òg delen som testa seg med 18 prosent. 136.530 personar testa seg i Noreg førre veke.

R-talet, reproduksjonstalet som viser kor mange personar éin smitta person smittar vidare, er framleis på 1, ifølgje FHIs utrekningar.

Ein meir usikker modell som ikkje tek omsyn til sjukehusinnleggingar, anslår likevel at R-talet for ei veke sidan var 1,3.

Indisk variant kan kontrollerast

Dei siste fire vekene har den såkalla britiske virusvarianten stått for 93 prosent av alle tilfella. I denne perioden har det vorte påvist 27 tilfelle av den indiske varianten, der det mellom anna har vore lokale utbrot i Oslo og Viken.

– Dersom denne varianten viser seg å ha større spreiingsevne enn den engelske varianten, kan han bli dominerande i Noreg òg, men den kan haldast under kontroll med dei same tiltaka, heiter det i FHI-rapporten.

Helseminister Bent Høie (H) har uttrykt uro for den indiske varianten, men studiar har førebels vist at vaksinane vernar godt også mot denne varianten.

Nedgang i Oslo og Viken

Smittesituasjonen har endra seg nasjonalt den siste tida. Førre veke utgjorde Oslo og Viken berre 35 prosent av tilfella i Noreg, samanlikna med 76 prosent i veke 13, altså starten av april.

Det er Vestfold og Telemark som har flest tilfelle per 100.000 innbyggjarar no, med 218 tilfelle dei siste to vekene. Medan talet på innleggingar i hovudstaden har gått ned den siste tida, har det vore ein tydeleg auke i Vestfold og Telemark.

Nasjonalt er det ein svak nedgang i pasientar mellom 50 og 69 år, medan det er ein svak auke i aldersgruppa 40–49 år.

Ventar auka smitte blant unge

Enkelte kommunar har opplevd ein betydeleg auke etter 17. mai- og russefeiring. FHI-rapporten peikar på at enkelte kommunar opplever mykje smitte blant ungdom og unge vaksne.

– Vi ventar at dette vil vere biletet dei næraste vekene når det blir aukande kontakt mellom menneske, heiter det i rapporten.

Onsdag var det 99 koronainnlagde pasientar på norske sjukehus. Talet på nye innleggingar og dødsfall har vore stabilt lågt dei siste vekene.

– Dette kjem truleg av at vaksinasjon vernar dei eldre og andre med størst risiko for alvorleg forløp. Gjenopninga framover må bli balansert mot sjukdomsbyrda, særleg sjukehusinnleggingar, kapasitet i helsetenesta og framgangen til vaksinasjonsprogrammet, skriv FHI.

