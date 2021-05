innenriks

– Det blir tilrådd at Bergen kommune byrjar ei gradvis nedtrapping mot dei nasjonale tiltaka, men kan vurdere å behalde dagens tiltaksnivå til og med søndag for å sjå ytterlegare an betydning av dei gjennomførte fridagane, skriv FHI ifølgje Bergensavisen.

I vurderinga peikar FHI på at det har vore fleire høgtider, som 17. mai og id, utan at smitten har auka.

For tida er maks fem gjester tillate i private heimar i Bergen, men likevel slik at maks ti personar kan vere til stades.

(©NPK)