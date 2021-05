FHI: Opp til kommunane om dei vil avlyse munnleg eksamen av smittevernomsyn

innenriks

– Vi deltek i diskusjonen og gir råd, men det er kommunane sjølve som tek avgjerda om kva tiltak som må setjast i verk i den enkelte kommunen ut frå ei heilskapsvurdering, seier seniorforskar Tone Bjordal Johansen i Folkehelseinstituttet (FHI) til Framtida.no.

Måndag sa kunnskapsminister Guri Melby til NTB at munnleg eksamen berre kan avlysast av smittevernomsyn, og ikkje på grunn av opplæringssituasjonen. Ho oppmoda då kommunane om, å søkje råd frå FHI.

– Viss dei seier at i denne kommunen kan dei ikkje gjennomføre eksamen no av smittevernomsyn, så er det greitt å avlyse, sa Melby.

Johansen seier at FHI ikkje har myndigheit til å avlyse munnleg eksamen, men at dei kan delta i diskusjonar rundt utbrotssituasjonar og kva konsekvensar handteringa av desse kan få for eksamen.

