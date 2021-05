Erna Solberg om vaksinebråket: – Krevjande med så stort mediefokus

innenriks

– Det er frivillig å ta vaksinen. Men det er klart at med eit så stort mediefokus, så trur eg det er krevjande for nokre, seier Solberg til NTB.

Ho ønskjer ikkje å kommentere korleis pressa har handtert saka, men viser til at fleire stortingsrepresentantar har gitt uttrykk for at dei opplever situasjonen som vanskeleg.

– Det er ingen tvil om at debatten dei siste dagane kan opplevast som ganske krevjande for kvar enkelt stortingsrepresentant. Men det er viktig å hugse at vi er folkevalde for å ta vare på verv og vere funksjonsdyktige i desse, seier statsministeren.

Ho forsvarer avgjerda om å la regjering og Storting gå føre i vaksinekøen.

– Vi meiner det er viktig for beredskapen å gjere dette.

Funksjon viktigast

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) er blant dei som har takka ja til vaksinasjon. Ho meiner det er viktig å skilje mellom person og funksjon i saka.

– Det er ikkje fordi eg er Guri Melby at eg blir vaksinert. Det er fordi eg er statsråd, har ansvar for eit departement og sit i regjering, seier Melby til NTB.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) er av same oppfatning.

– Som privatperson er det ingen spesiell grunn til at eg skal ha vaksine. Men eg er statsråd som styrer eit departement, og eg er del av ei regjering der fagdepartementet for beredskap har gitt oss råd om, og regjeringa har vedteke, at regjeringsmedlemmer og sentrale personar i departementa skal vaksinerast av omsyn til at desse institusjonane skal kunne fungere, påpeikar Isaksen.

– Då er det sjølvsagt for meg å følgje det, seier han.

Vanskelege prioriteringar

Melby framhevar vaksineprioritering som noko av det vanskelegaste ho har vore med på å vedta som politikar.

– Eg har til dømes møtt mange lærarar og barnehagetilsette som har ønskt å bli vaksinert. Eg forstår ønsket deira veldig godt og har òg argumentert for det internt. Men dei faglege råda har vore å ikkje gjere ei slik prioritering, og vi har i hovudsak følgt dei faglege råda, seier ho.

Melby legg til at ho opplever eit tvitydig bilete i pressa, der medium på leiarplass kan gi støtte til hastevaksinasjonen av politikarar, samtidig som dei bruker ressursar på å filme politikarar i det dei går inn for å få vaksinen. Men ho vil ikkje felle nokon dom over prioriteringane media har gjort i saka.

– Det er no eit val media tek, seier Melby til NTB.

Høie seier nei

Tysdag kom det fram at helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) derimot er blant dei som takkar nei til vaksinetilbodet.

Han vil i staden la seg vaksinere gjennom det ordinære vaksinasjonsprogrammet i Stavanger, noko som betyr at han truleg får vaksine om få veker.

Solberg fortel at ho heile tida har visst kva Høie meinte om saka.

– Og så er han no fylt 50 år. Han er rett rundt hjørnet for å bli vaksinert, seier ho.

(©NPK)