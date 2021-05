Equinor, RWE og Hydro vil samarbeide om havvindpark

innenriks

Regjeringa opna i fjor områda Utsira Nord og Sørlege Nordsjø II for utbygging av havvind. Det blir no arbeidd med konsesjonar for prosjekta.

– Samarbeidde mellom Equinor, RWE og Hydro utgjer ein sterk kombinasjon av erfaring og ekspertise innan utbygging av havvind, innsikt i energimarknaden og gjennomføring av store industriprosjekt, seier selskapa i ei pressemelding der dei lanserer samarbeidet.

Konserndirektør Pål Eitrheim i Nye energiløysingar i Equinor meiner at Nordsjøen har nokre av dei beste vindressursane i verda.

– Ein stor havvindpark i Sørlege Nordsjø II kan få ei sentral rolle i den vidare utviklinga av Nordsjøen som eit energiknutepunkt til havs, og skape nye industrielle moglegheiter for Noreg som energinasjon, seier han.

Sørlege Nordsjø II er det største av dei to områda og ligg lenger ut til havs enn Utsira Nord. Regjeringa har opna for utbygging av 3,0 gigawatt havvind på Sørlege Nordsjø og 1,5 gigawatt havvind på Utsira.

