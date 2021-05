47 nye koronatilfelle registrert i Trondheim siste døgn

innenriks

Minst 40 er smitta av kjende nærkontaktar, ein har ukjend smittekjelde, medan seks ikkje er ferdig spora enno, opplyser Trondheim kommune.

Onsdag vedtek formannskapet i Trondheim ein ny og strengare lokal koronaforskrift. Blant forslaga er å stramme inn matservering til skjenking, og ei maksgrense på ti personar på innandørs arrangement.

Kommunedirektør Morten Wolden seier til Adresseavisen at han trur kommunen må rekne med høge smittetal i dei neste fire til seks dagane, før det kan byrje å snu.

– Eg trur ikkje vi toler mykje meir smitte i byen no. Vi er heilt i grenseland på testkapasiteten, og at vi mistar kontrollen. Viss det skjer, må vi innføre endå strengare tiltak. Det blir ein dårleg start på sommaren, seier Wolden til avisa.

Trøndelagskommunane har aldri under pandemien opplevd så mykje smitte samtidig, og no ber Statsforvaltaren i Trøndelag fylket om å setje inn eit krafttak dei neste 14 dagane for å bremse smittespreiinga.

– Det bekymrar meg veldig fordi i Trøndelag er det enno mange i risikogruppene som ikkje er vaksinerte. Desse personane krev ekstra vern framover. Vi må alle ta eit krafttak dei neste 14 dagane, slik at vi hindrar endå større smittespreiing, seier smittevernansvarleg Marit D. Kverkild hos Statsforvaltaren i Trøndelag.

