4.500 personar skal få støtte til etter- og vidareutdanning

innenriks

Regjeringa lovar støtte til bransjeprogram for at 4.500 personar kan ta etter- og vidareutdanning.

– Her samarbeider vi med partane i arbeidslivet om å lage kortvarige kurs som blir tekne i kombinasjon med jobb og som er skreddarsydd til det bedrifter og tilsette spør etter, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim (H).

Det er bransjeprogrammet for kommunal helse- og omsorgssektor som får den klart største delen av kompetansepotten, deretter anleggsbransjen, maritim sektor og mat- og drikkevareindustrien.

Initiativet kjem etter at Nav la fram den nye bedriftsundersøkinga si, der det kom fram at sjølv under pandemien slit mange verksemder med å finne kompetent arbeidskraft.

(©NPK)