24 kommunar får færre ekstradosar

Årsaka til at dei 24 kommunane med vedvarande høgt smittetrykk får færre ekstradosar, er at ingen kommunar skal måtte gi frå seg meir enn 35 prosent av vaksinedosane sine, kunngjorde helseminister Bent Høie (H) på korona-pressekonferansen til regjeringa onsdag ettermiddag.

I utgangspunktet hadde regjeringa sagt at dei 24 austlandskommunane skulle få 60 prosent fleire vaksinedosar. Dette er nedjustert til 45 prosent.

FHI slår fast at tidsplanen for vaksinasjon i sommar ikkje vil få nokon betydeleg endring.

Ingen bør ta Janssen-vaksinen

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad ber samtidig folk vente på vaksinane i det nasjonale vaksineprogrammet.

– Vi tilrår ingen å ta Janssen-vaksinen, sjølv om det blir lagt til rette for bruk av denne utanfor det norske vaksinasjonsprogrammet, sa han.

– Sjølv om det er sjeldan, kan vaksinane gi livstruande biverknader i form av ei sjeldan form for blodpropp. Det er ein risiko vi ikkje tilrår å ta no som det berre er få veker igjen til alle vil få tilbod om ein mRNA-vaksine, sa Nakstad om Janssen-vaksinen og andre virusvektorvaksinar.

Han anslår at det er om lag sju veker til unge menneske i kommunar med høgt smittetrykk får tilbod om første vaksinedose, dersom alt går etter planen.

Mindre sårbare no enn før

Torsdag blir trinn to av gjenopninga av Noreg innført.

Det kan bli aktuelt å stengje ned samfunnet igjen dersom smitten blussar opp, men vi er mindre sårbare no, sa helseminister Bent Høie (H).

– Vi toler meir no enn når vi har opna opp dei andre gongene. Vaksinane har gjort oss mindre sårbare. Vi toler meir smitte i samfunnet fordi dei eldste og ein stor del av risikogruppene er vaksinerte og beskytta mot sjukdom og død, sa Høie.

– Ver rause

Nakstad kom til slutt med ei oppmoding til nordmenn om å vere rause med kvarandre i innspurten.

– Alt blir debattert, og det er 5,4 millionar meiningar om det meste. Derfor tenkjer vi at det er lurt å vere litt rause med kvarandre no i innspurten, senke skuldrene litt. Så lenge alle tek ansvar for seg sjølv, vil dette gå veldig bra, sa han.

