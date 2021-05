innenriks

Kommunen opplyser at to nye elevar ved Sandefjord vidaregåande skule har fått påvist smitte, og at elevar og tilsette som blir definerte som nærkontaktar, allereie er i karantene.

Dermed er 27 elevar ved skulen i isolasjon etter positiv test.

– Det har vore ein travel kveld for smittesporingsteamet og sporing held i dag fram, skriv kommunen.

