Tiltalt 21-åring nektar straffskuld – hevdar Prinsdal-drapet var eit uhell

innenriks

– Tiltalte erkjenner dei faktiske forhold. Han har forklart i politiavhøyr at det var han som avfyrte skotet som Halil Kara (19) døydde av, men hevdar det var eit uhell, sa statsadvokat Irlin Irgens då ho heldt innleiingsforedraget sitt i Oslo tingrett.

– Han seier no at det aldri var meininga å drepe, berre å true avdøde, sa ho.

Halil Kara vart like før midnatt 10. januar i fjor skoten i hovudet av ein maskert gjerningsperson utanfor Prinsdal Grill i Oslo. I tillegg vart ein mann knivskadd i eit basketak med gjerningspersonen, men han fekk ikkje livstruande skadar.

Drapssaka starta i Oslo tingrett tysdag morgon og skal gå føre seg til 17. juni. Den går med berre ei handfull tilhøyrarar, som følgjer ho på videolink i ein annan sal, då smittevern og det store oppbodet av advokatar forhindrar nærvær i hovudsalen.

Den hovudtiltalte 21-åringen har nekta å la seg avhøyre av politiet, heilt til nyleg. Opplysningane aktor viste til i innleiingsforedraget stammar frå to avhøyr 11. og 12. mai. Det er venta at mannen vil forklare seg i retten onsdag.

– Ikkje kriminelt oppgjer

– Skotet som vart avfyrt, var ikkje ei vilja eller ønskt handling, sa forsvararen til hovudtiltalte, advokat Morten Fruholmen.

Han avviste hovudtesen til aktoratet om at drapshandlinga blir knytt til ei rivalisering mellom eit kriminelt miljø på Holmlia og ei utfraksjonert gruppering med tilhøyrsel på Mortensrud i same bydel.

– Det finst ingen bevis for at det er noko motsetningsforhold mellom klienten min og Halil Kara, eller for at klienten min skulle ha hatt noko motiv for å drepe han. Dette er ikkje eit oppgjer mellom kriminelle aktørar, sa Furuholmen, som også poengterte at klienten hans er tidlegare ustraffa.

21-åringen nektar straffskuld òg for skadane han påførte ein av Karas venner etter at skotet hadde falle, fordi han opplevde å vere i ein nødverjesituasjon. Han slo og knivstakk fornærma, som fekk ein mindre knusningsskade i skallen og fleire knivsår som måtte syast eller stripsast.

– Han vart angripen og risikerte alvorleg kroppsskade, og gjorde ikkje meir enn det som var nødvendig for å forsvare seg, sa Furuholmen.

Alle nektar

Alle dei fem unge mennene på tiltalebenken nekta straffskuld for det mest vesentlege i tiltalen då den vart opplesen for retten tysdag morgon. Ein av dei var til stades i bilen saman med den hovudtiltalte før drapet fann stad, men var ikkje til stades utanfor gatekjøkkenet og hadde inga rolle i sjølve valdsutøvinga.

– For klienten min blir det eit spørsmål om subjektiv skuld – om kva han visste og skjønte av det som skulle skje, sa forsvararen hans, advokat John Christian Elden.

Mannen som er tiltalt for å ha ført skytevåpenet til tiltalte nekta for dette, men erkjende å ha hatt med seg skytevåpen på offentleg stad ved to høve. Han blir likevel knytt til drapet ved at ein bil han skal ha køyrt, vart fanga opp av eit privat overvakingskamera kort tid før det dødelege skotet fall.

Forsvararen hans, advokat Øyvind Bratlien ønskte ikkje å kommentere innleiingsforedraget.

Planlagt drap

Påtalemakta meiner at drapshandlinga fann stad etter vurderingar og planlegging, og viser mellom anna til at tiltalte ringde ein kamerat for å få han til å komme til gatekjøkkenet med skytevåpenet som seinare vart avfyrt.

Tiltalte heldt ifølgje tiltalen Kara under oppsikt i ein snau time før han konfronterte han med våpenet.

– Det blir sentralt i bevisføringa ikkje berre kva som skjedde på åstaden og kva som var tankane og handlingane til tiltalte, men også årsaka til at dei var på denne staden, sa Irgens.

To unge menn som er tiltalte for å hjelpe hovudtiltalte å unndra seg straff ved å rømme landet, nekta òg straffskuld for dette. Dei køyrde tiltalte over Svinesund og vidare til bussterminalen i Göteborg, men hevdar dei ikkje var klar over at formålet til tiltalte var å unndra seg straff.