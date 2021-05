Tiltalt 21-åring i Oslo tingrett – nektar straffskuld for Prinsdal-drapet

innenriks

Halil Kara vart like før midnatt 10. januar i fjor skoten i hovudet av ein maskert gjerningsperson utanfor Prinsdal Grill i Oslo. I tillegg vart ein mann knivskadd i eit basketak med gjerningspersonen, men han fekk ikkje livstruande skadar.

Drapssaka startar i Oslo tingrett tysdag og skal gå føre seg til 17. juni. Saka går i praksis utan tilhøyrarar, då smittevern og det store oppbodet av advokatar forhindrar det.

Ingen erkjenner

Ingen av dei tre tiltalte erkjenner straffskuld for drap eller medverknad til det. Den 21 år gamle hovudtiltalte mannen har i politiavhøyr erkjent at det var han som avfyrte det dødelege skotet, men hevdar ifølgje fleire medium at han ikkje var kjend med at pistolen var ladd og at våpenet gjekk av ved eit uhell.

– Klienten min har erkjent å ha vore på staden, og at han er å sjå på som skyttaren, men omstenda rundt avfyringa av våpen og kvifor han var væpna, vil bli viktige bevistema i retten, seier forsvararen til hovudtiltalte, advokat Morten Furuholmen, til TV 2.

Planlagt drap

Påtalemakta meiner at drapshandlinga fann stad etter vurderingar og planlegging, og viser mellom anna til at tiltalte ringde ein kamerat for å få han til å komme til gatekjøkkenet med skytevåpenet som seinare vart avfyrt.

Tiltalte heldt ifølgje tiltalen Kara under oppsikt i ein snau time før han konfronterte han med våpenet.

Mannen vart arrestert på grensa mellom Ungarn og Serbia seks dagar etter drapet. 21-åringen er òg tiltalt for å ha slått og knivstukke den andre fornærma i saka, som fekk ein mindre knusingsskade i skallen og fleire knivsår som måtte syast eller stripsast.