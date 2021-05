Stortingskomité vil ha open innstilling i Frode Berg-saka

innenriks

Komiteen ønskjer å dele innstillinga i to: Ein offentleg og ein lukka del, skriv VG. Presidentskapet på Stortinget skal no ta stilling til det.

EOS-utvalet er Stortingets kontrollorgan for dei hemmelege tenestene. Utvalet har laga ein rapport om Frode Berg-saka, etter at den pensjonerte grenseinspektøren vart arrestert av russisk tryggingspoliti i desember 2017 og dømd til 14 års fengsel for spionasje. Han heldt til i fengsel i nesten to år før han vart benåda i november 2019.

SVs Freddy Øvstegård er glad for at komiteen har gått inn for ei open innstilling i tillegg til den lukka.

– Det er i alle fall eit lite skritt for ein meir open og opplyst offentleg samtale om ei viktig og alvorleg sak, seier han til VG.

Eit brev om saka vart tysdag oversend presidentskapet i Stortinget, seier komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap) til NRK.

Frode Berg har sagt at han føler seg sterkt misbrukt av Etterretningstenesta, som han seier sende han på oppdrag inn i Russland.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har sagt nei til fleire førespurnader frå Stortinget om openheit om denne rapporten. Stortinget sa 21. mai òg nei til å nedgradere samandraget av EOS-rapporten med knapt fleirtal.

(©NPK)