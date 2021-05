Stortinget samlar seg om ei «rusreform light»

innenriks

Innstillinga frå helse- og omsorgskomiteen om rusreforma er venta torsdag.

Som kjent får ikkje regjeringa fleirtal for lovforslaget sitt om avkriminalisering av bruk og innehav av mindre mengder stoff. Ei heller vil Arbeidarpartiet få resten av partia med på forslaget sitt om avkriminalisering, men berre for tyngre rusbrukarar.

Det har mellom anna Høgre dømt nord og ned som grunnlovsstridig.

Blir sletta frå rullebladet

Derimot ligg det an til at Stortinget vil gå inn for eit forslag frå fleire parti, mellom dei SV og Ap, om å endre straffelova slik at mindre alvorlege narkotikalovbrot blir sletta frå rullebladet etter tre år.

Det betyr at ungdom som blir tekne for hasjrøyking, slepp å ha saka hengande ved seg resten av livet.

– Vi vil ikkje øydeleggje framtida til unge rusbrukarar, seier SVs representant i helse- og omsorgskomiteen Nicholas Wilkinson til NTB.

Høgre vil gi tommel opp for forslaget, seier Sveinung Stensland, som også er saksordførar i saka, til NTB.

– Det er ikkje logisk for oss å stemme mot det forslaget. Det er jo i tråd med hovudlinja i rusreforma til regjeringa, og det vil vi sjølvsagt støtte, seier han.

Ap, Høgre og SV har til saman eit solid fleirtal i Stortinget.

– Reparasjonsmanøver

SV, som i utgangspunktet var for rusreforma til regjeringa, har òg kjempa for at lovendringa skal få tilbakeverkande kraft, opplyser Wilkinson.

Men det ser ikkje ut til at dei får gjennomslag for dette.

Stensland peikar på at om rusreforma hadde fått støtte, ville ikkje bruk og innehav av brukardosar hamne på rullebladet i det heile.

Samtidig vil han ikkje kalle resultatet for ei «rusreform light».

– Det er meir ein reparasjonsmanøver etter at dei andre partia har svikta rusreforma, som det var fleirtal fór i 2017, seier han.

Samaritan-lov

Ap går òg inn for påtaleunnlating som hovudregel første gong ein blir teken for bruk eller innehav av narkotika, og for ungdom, noko som truleg får fleirtal.

Også forslaget om ei «god samaritan-lov» – at rusbrukarar og folk som har brukardosar, ikkje skal risikere straff når dei tilkallar hjelp i situasjonar der det er fare for liv og helse – ligg an til å få fleirtal.

– Igjen er det heilt logisk for oss å støtte dette, seier Stensland.

Eit liknande forslag frå SV vart behandla i Stortinget i februar i fjor, men då vende dei folkevalde tommelen ned. Den gong sa partia at dei heller ville behandle prinsippet i samband med rusreforma.

Nei til Sp-reform

Tysdag kjem òg innstillinga om Senterpartiets forslag til ein førebyggings- og behandlingsreform innan rusfeltet.

Men etter det NTB kjenner til, vil fleirtalet på Stortinget vende tommelen ned for dei fleste tiltaka i Sp-forslaget.

(©NPK)