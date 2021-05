Regjeringa avsluttar regionale tiltak for Viken-kommunane natt til onsdag

innenriks

Lørenskog og Ullensaker går dermed ut av tiltaksnivå B. Lillestrøm, Nordre Follo, Rælingen og Ås går ut av tiltaksnivå C.

Smitteutviklinga tilseier at kommunane no kan gå over til ordinær nasjonal regulering, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet i ei pressemelding.

– Den positive smitteutviklinga for Viken har halde fram. Etter råd frå Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har regjeringa vedteke å avvikle dei regionale tiltaka. Det er no opp til kommunane sjølve å vurdere behovet for å innføre lokale tiltak i tillegg til ordinær nasjonal regulering. Enkelte av kommunane har allereie vedteke eller er i ferd med å vedta slike lokale tiltak, seier helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

Torsdag førre veke vart tiltaka avvikla for tre kommunar (Bærum, Drammen og Lier), og det vart letta på tiltaka for resten av kommunane, som no altså òg får avvikla dei regionale tiltaka.

51 Viken-kommunar vart 16. mars i år sett under tiltaksnivå A, som er det strengaste. Med den siste avviklinga er alle kommunar ute av dei regionale tiltaka som nasjonale styresmakter innførte.

