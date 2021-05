Rapport: Fleire lågt utdanna og personar med innvandrarbakgrunn er langtidsledige

innenriks

Desse utgjer no halvparten av dei langtidsledige, melder NRK.

Forskarane frå Frischsenteret har sett nærare på sysselsetjinga gjennom pandemiåret 2020. Dei fann at lågtlønte og personar med innvandrarbakgrunn i større grad enn før koronapandemien ramma, har vorte langtidsledige.

– Arbeidsløyseproblematikken og at folk står utanfor arbeidslivet er velkjent. Det er berre at det er i ein større skala no enn det har vore tidlegare, seier Simen Markussen ved Frischsenteret til kanalen.

Han viser til at desse personane er meir utsette for arbeidsløyse og det å falle utanfor arbeidslivet, noko dei òg var før krisa.

– Men i tillegg har denne krisa òg ramma mange av dei næringane der desse var i jobb, slik at dei er spesielt hardt ramma av denne krisa, seier Markussen.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) meiner tre ting kan bøte på utviklinga: å få privat næringsliv og bedriftene i gang igjen, sørgje for omskulering og etter- og vidareutdanning kombinert med dagpengar og tettare oppfølging i Nav.

