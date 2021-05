Nesten 1,5 millionar nordmenn såg Eurovision-finalen

innenriks

Dei fekk sjå det italienske rockebandet Måneskin stikke av med sigeren. Noreg og Tix enda med ein 18. plass.

Heile 1.481.000 sjåarar fekk med seg finalen av den populære songkonkurransen på NRK1, ifølgje Kampanje.

Med andre ord var det berre 14 prosent av dei som såg på TV i dette tidsrommet, som valde å sjå på noko anna enn Eurovision.

Ifølgje analytikar Maren Eline Fossan i NRK må vi tilbake til 2015 for å finne høgare sjåartal for programmet, og heilt tilbake til 2010 for å finne ein høgare del.

Dei aller fleste var innom sendinga då Tix stod på scena rundt 22.40. Då følgde heile 1.764.000 nordmenn med på showet.

(©NPK)