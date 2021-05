Navalnyj mistenkt for tre nye forhold

innenriks

– Dei mektige kriminelle nettverka mitt veks, spøkte Navalnyj i eit innlegg på Instagram.

Med tydeleg sarkastisk snert kallar 44-åringen seg «eit geni og ein leiar i den kriminelle underverda,» og legg til at meir enn 20 etterforskarar jobbar med sakene.

Navalnyj har vorte informert om at han blir etterforska for å ha stole donasjonar til antikorrupsjonsstiftinga han leier, og dessutan for å ha fornærma ein dommar. Til sist blir skulda han for å ha oppmoda russarar til å forsøme dei borgarlege pliktene sine, fordi han offentleggjorde resultata av ei etterforsking av president Vladimir Putins påståtte formue.

I januar offentleggjorde Navalnyj materiale om eit palass ved Svartehavet som visstnok vart bygd av russiske forretningstoppar for Putin. Meir enn 116 millionar har sett videoen på YouTube, men Putin nektar framleis for at han har noko med palasset å gjere.

Navalnyj vart arrestert same månad då han vende tilbake til Russland etter å ha fått behandling i Tyskland for eit nervegassangrep som han, og ei rekkje europeiske regjeringar, meiner vart organisert av Kreml. Aleksej Navalnyj sit no fengselet i ein straffekoloni utanfor Moskva for brot på meldeplikta etter ein vilkårsbunden svindeldom frå 2014.

