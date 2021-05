Mann må i retten etter å ha hengt ut og trua overgrepsdømte

innenriks

Den tidlegare idrettsutøvaren vart arrestert og varetektsfengsla i januar i år. Då hadde han ifølgje tiltalen oppsøkt 16 nabolag der dømde eller mistenkte overgriparar budde. I nokre av tilfella skal han ha lagt bilete av dei i postkassene til naboane for å åtvare, i andre har han lagt beskjedar til dei overgrepsdømte og skrive ting som «u can run but u cant hide».

Til TV 2 har tiltalte uttalt at han meinte han hadde rett til å oppsøkje dei han meiner er pedofile, i den hensikta å eksponere dei for nabolaget der dei bur og i sosiale medium.

– Eg har eksponert politimenn, køyrelærarar, legar, barnehagetilsette, politikarar, lista berre held fram og held fram, fortalde han til TV-kanalen i fjor.

Ifølgje advokaten hans Øyvind Bratlien nektar tiltalte straffskuld etter dei fleste punkta i tiltalen. Advokaten viser til at det er «umogleg å ikkje vere samd med klienten ut frå eit etisk, moralsk perspektiv» og seier han meiner det er mogleg å forankre dette rettsleg slik at klienten blir frifunnen.

40-åringen er òg tiltalt for å ha prøvd å påverke ein offentleg tenesteperson etter å ha brukt svært grove ord om ein politibetjent i samband med eit avhøyr i november i fjor.

I den omfattande tiltalen står òg eit punkt om truslar mot ein fornærma i ei straffesak. 40-åringen skal ha ringt og trua ein journalist som hadde meldt han for truslar.

Saka går føre seg i Oslo tingrett mellom 27. mai og 10. juni.

