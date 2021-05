Mæland: – Rett å vaksinere stortingspolitikarane no

innenriks

Avgjerda om å prioritere stortingsrepresentantane i vaksinekøen har vorte kritisert frå fleire hald, mellom anna av politikarane sjølv.

Mæland seier til NTB at ho var førebudd på at vaksinasjonen kom til å bli møtt med kritikk.

– Det er ikkje så rart det. Vi har vore over eit år i pandemi. Folk er slitne og har stått i kø. Dette kan oppfattast som vaksinesniking, og eg skjønner at det forargar. Men det er ikkje det dette handlar om. Det handlar om å ta vare på viktige funksjonar for Noreg, seier ho.

