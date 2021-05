Loddtrekking kan bestemme kven som får komme på FHIs testkonsert

innenriks

Fagdirektør Atle Fretheim i Folkehelseinstituttet (FHI) har ansvar for forskingsprosjektet. Han seier at det er arrangørane som vil stå for mykje av det praktiske rundt arrangementet, men at dei vil gå breitt ut og invitere alle i aldersgruppa 18 til 45 år. Kriteriet er at ein ikkje er vaksinert og ikkje er i ei risikogruppe.

– Vi ser for oss at ein skal kunne gå inn på ei nettside og melde seg på. Då må ein skrive under på at ein forstår risikoen og forstår at ein inngår i ei loddtrekking kor berre halvparten blir trekt ut, så vil ein måtte betale ei billettavgift av eit slag, seier han til NTB.

Fretheim reknar med at det vil bli rift om plassane, men det hastar litt å halde konsertane. Skal arrangementa ha noko for seg reint forskingsmessig, bør det skje i juni.

– Det blir vanskeleg å gjennomføre i sommarferien. Vi må sikre at både dei som deltek på konsertane og ikkje, kjem tilbake og får teke ein koronatest ei veke etterpå. Vi er meir urolege for å miste folk viss vi trekkjer det inn i juli. Vaksinasjonsgrada vil òg ta seg opp då, seier han.

Opp til regjeringa

Regional komité for medisinsk forskingsetikk (REK) har gitt den nødvendige godkjenninga til forskingsprosjektet. Tysdag leverte Helsedirektoratet tilrådinga si knytt til testkonsertane til regjeringa. Onsdag skal dei ulike aktørane i prosjektet etter planen levere ein søknad om finansiering.

Dermed er det berre regjeringas «tommel opp» som står att før planlegginga kan halde fram for fullt.

– Dei må gjere si eiga vurdering av forholdet mellom nytte og risiko. Det må gjerast nokre kostnadsmessige vurderingar. Vi meiner at dette er gunstig, og at nytta er større ein risikoen, men det er deira privilegium å ta den endelege avgjerda, seier Fretheim.

Sjølve prosjektet har utspring i den såkalla «sommargruppa» som kulturminister Abid Raja (V) sette ned i vinter. I rapporten som gruppa leverte i mars, tilrådde dei å halde eit testarrangement. FHI fekk interesse for dette, og ønske å gjennomføre tre testkonsertar med inntil 5.000 publikummarar per konsert.

FHI vil rekruttere 30.000 publikummarar, men berre halvparten av testgruppa får dra på konsert. Den andre halvparten skal leve som normalt. Begge gruppene blir testa for koronavirus før og etter konserten har funne stad, noko som gjer at ein kan samanlikne kor mange som vart smitta i dei to gruppene – og dermed få eit svar på om konserten gav auka risiko for smitte. Prosjektet er estimert å koste mellom 20 og 30 millionar kroner.

Det går mot loddtrekking

I planlegginga samarbeider FHI mellom anna med Frank Nes, som er dagleg leiar i Bergen Live og leidde Rajas sommargruppe.

– Vi jobbar med fleire løysingar. Det er både artistar og arenaer som er på hald, seier han til NTB.

Nes fortel at han må komme tilbake til nøyaktig korleis det skal avgjerast kven som får delta på konsertane, men at det går mot ei slags loddtrekking.

– Det må gjerast på den måten. Det er forskingsprosjektet som styrer det utvalet, og korleis dette skal gjerast. Til sjuande og sist er dette eit forskingsprosjekt – at kulturarrangement og konsertar kan bli brukt til det, er vi berre takksame for, seier han.

Oslo Spektrum og Grieghallen aktuelle

Nes fortel at FHI har hatt dialog med Oslo kommune over tid, og at det òg i Bergen kommune er positivitet rundt å gjennomføre eit testarrangement. I desse bykommunane har det òg vore mykje smitte gjennom pandemien, noko som er viktig for prosjektet.

– Det er ingen løyndom at Oslo Spektrum er det som er det naturlege når det gjeld Oslo, og i Bergen er det Grieghallen som har vorte spurt. Dei har nokre ledige datoar i juni som vi kan nytte oss av, seier han.

– Vårt høgaste ønske er at vi skal klare å få dette til, og at forskarane skal få så gode resultat som mogleg. Forhåpentleg resultat som gjer at vi kan få ei rask, men trygg gjenopning, legg han til.

No blir det jobba på spreng med å få på plass finansiering til prosjektet.

– Det blir jobba ganske intensivt på fleire hald med å få på plass ein søknad som kan sikre finansiering. Hovudbyrda vil det vere styresmaktene som tek, så jobbar gruppa som eg er ein del av med budsjettering og praktiske løysingar – saman med FHI. Vi håpar å få kunne levert ein søknad til eit departementet i løpet av morgondagen, seier Nes.

