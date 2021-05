Lan Marie Berg om politioppfølging av hets: – Ein stor lette

innenriks

– I går fekk eg beskjed om at politiet vil følgje opp fleire av dei hatefulle og truande kommentarane som har vorte retta mot meg den siste tida. Det er ein stor lette. Eg har òg sett stor pris på at mange, også politiske motstandarar, har sagt tydeleg ifrå om at det ikkje er greitt med hetsande eller truande kommentarar. Tusen takk for omtanken. Det varmar, skriv Berg i eit lengre innlegg på Facebook.

Politiet i Oslo opplyste måndag at dei har starta undersøkingar og vurderer etterforsking av truslar mot Berg. Ho er byråd for miljø og samferdsel i Oslo og har vore utsett for store mengder truslar på internett i fleire år.

Laurdag kveld uttalte olje- og energiminister Tina Bru (H) seg sterkt imot hetsen, etter at Filter Nyheter-redaktør Harald Klungtveit la ut ein skjermdump av ei rekkje hetsande kommentarar frå ei Facebook-gruppe.

Berg seier ho har prøvd å ikkje la seg merke av dei mange kommentarane fordi «usaklige og hatefulle kommentarer nettopp er ment til å distrahere og skremme».

– Derfor var det ein slags vekkjar òg for meg då journalist Harald S. Klungtveit samla saman døme frå eitt av dei mest aggressive kommentarfelta denne helga og delte dei på Facebook, skriv Berg.

