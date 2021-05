Kraftig auke i talet på fastlegar på fastlønn

innenriks

– 251 er ikkje i seg sjølv eit stort tal, men i prosentvis auke, så ser vi tydeleg at fastlønnsavtalar aukar meir enn næringsdriftavtalar. Sjølv om næringsdrift openbert framleis er den vanlegaste driftsforma, seier Kine Lynum, seniorrådgivar og programleiar for Handlingsplan for allmennlegetenesta 2020–2024 i Helsedirektoratet til Dagens Medisin.

Ifølgje Helsedirektoratet har no omtrent 84 prosent av fastlegane næringsdrift som driftsform, og rundt 16 prosent er tilsette på fastlønn i kommunen.

I alt er det no 836 fastlegar på fastlønnsavtalar i Noreg.

