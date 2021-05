Foreslår innstrammingar i Trondheim

innenriks

– Utfordringa er at det er for mange som har for mange sosiale kontaktar, og eit delvis utagerande festliv, sa kommunedirektør Morten Wolden på ein pressekonferanse tysdag.

Det går føre seg to kjende utbrot i kommunen, og sist døgn er det registrert 33 nye smitta i kommunen. Sist veke vart 159 tilfelle registrert.

For å avgrense spreiinga skal det no bli utarbeidd ei ny forskrift som skal behandlast i formannskapet onsdag.

Kommunedirektøren seier at det mellom anna blir foreslått skjenkestopp klokka 22, slik det er no, men at kravet til matservering til drikken blir skjerpa inn. Kommunen skal òg følgje opp utelivet tettare enn kva som har vorte gjort til no.

Det blir òg mellom anna foreslått stans i all innandørs idrett og fritidsaktivitetar for alle over 20 år, påbod om heimekontor så langt det er praktisk mogleg og ei maksgrense på ti personar på innandørs arrangement.

Vidarefører tiltak

– Det er viktig å slå ned dette utbrotet fordi det framleis er sårbare grupper i Trondheim som ikkje har fått vaksinen sin. Vi kan ikkje risikere at dei sårbare, som det kan få alvorlege konsekvensar for, blir smitta, seier Wolden.

Han seier at det i forskrifta òg veg tungt å avgrense sosiale kontaktar.

– Elles vidarefører vi dei strenge smitteverntiltaka som ligg der, seier Wolden.

– Betydeleg smitteauke

Smitten har vore svært låg i Trondheim gjennom vinteren og våren, ofte med berre eit par registrerte smittetilfelle dagleg. Men den siste veka har vore prega av eit kraftig smittehopp, noko som har skapt stor bekymring i kommunen.

– Vi har ein betydeleg smitteauke. Sist veke har vi hatt 159 smitta, mot 29 veka før. 10 prosent er ukjend smitte, så vi har sirkulerande smitte blant folk som ikkje veit at dei er smitta, seier kommuneoverlege Tove Røsstad.

Den siste veka har over 2.000 personar vore i karantene, og over 3.500 i ventekarantene.

Røsstad seier karantenesetjing i eit slikt omfang har betydelege konsekvens for næringsliv, offentlege tenester, inkludert undervisningsområdet.

Ein person sette 200 i karantene

– Av dei som er smitta gjennom helga er det ei overvekt av personar i 20-åra, og det er til dels betydeleg sosial aktivitet som medfører at mange personar er i karantene, seier kommuneoverlegen.

Ho seier det ikkje har vore uvanleg at ein enkelt person har 40–50 nærkontaktar som må setjast i karantene, og at det har vore enkelttilfelle som har sett opp til 200 personar i karantene.

– Vi må avgrense nærkontaktar til eit minimum dei neste 14 dagane, og vere merksame på at vi har sirkulerande smitte vi ikkje veit om, seier kommuneoverlegen.

