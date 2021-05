Fleirtal for skulereform – inga VGS-tidsavgrensing

innenriks

Stortingsmeldinga om reforma vart tysdag teke frå utdannings- og forskingskomiteen, opplyser Solveig Schytz, utdanningspolitisk talsperson i Venstre.

– Det vil ha ei enorm betydning både for ungdommar og for vaksne som av ulike grunnar ikkje har fullført vidaregåande opplæring. Fleire tusen ungdommar går kvart år ut av vidaregåande opplæring utan å ha oppnådd studiekompetanse eller fagbrev. Målet er at ni av ti skal fullføre vidaregåande opplæring, og no får alle rett til å fullføre, seier ho.

Reforma, som blir omtalt som den største for vidaregåande opplæring sidan Reform 94, gir òg rett til å ta eit fagbrev til dersom ein har eit fagbrev frå før, eller å ta eit fagbrev dersom ein har studiekompetanse frå tidlegare. I tillegg blir arbeidet med å skaffe fleire læreplassar styrkt, og elevar som av ulike grunnar ikkje får læreplass, skal få eit mykje betre tilbod enn i dag, heiter det i ei fråsegn.

Då fullføringsreforma vart lagt fram i mars, var bodskapen frå kunnskapsminister Guri Melby (V) at talet på fellesfag skulle kuttast, noko som førte til reaksjonar både hos opposisjon og i regjeringspartia. I semja er det klart at Høgre, Venstre, KrF og Frp ikkje ønskjer «omfattande kutt» i fellesfaga.

Det vart òg foreslått eit «framtidsfag» om demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte, men dette vart skrota i byrjing av april.

