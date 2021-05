Elden håpar sanninga kjem i politiets Eirik Jensen-evaluering

innenriks

Eit halvt år etter at tidlegare politimann Eirik Jensen vart rettskraftig dømd for korrupsjon og hasjsmugling, kjem evalueringa til politiet med læringspunkt onsdag.

Advokat Jon Christian Elden, som var forsvarar for Jensen gjennom straffesaka mot Spesialeininga, seier til NTB at han håpar utvalet gir svar på ei rekkje spørsmål det ikkje kom noko klart svar på dei mange månadene i retten.

– Eg reknar med vi vil få ei avklaring på sanninga frå dei som påstod i politiet at dei sat på kunnskap om at Cappelen aktivt innførte narkotika. Kven det i så fall er som har gjort tenesteforsømmingar som det ikkje var spor av dokumenta i saka elles, seier Elden.

Avviste anken

Den 10. november i fjor vart det klart at Høgsterett ikkje ville behandle anken frå Eirik Jensen. Fem månader tidlegare, i juni, hadde han vorte dømd til 21 års fengsel etter at Borgarting lagmannsrett for andre gong hadde behandla straffesaka om grov korrupsjon og medverknad til innførsel av hasj saman med Gjermund Cappelen.

– Saka må evaluerast. Og kanskje særleg ut frå eit leiingsperspektiv – korleis kunne Jensen få halde på i så mange år, med så alvorlege straffbare forhold, utan at vi evna å fange det opp eller gripe fatt i det, sa politidirektør Benedicte Bjørnland til TV 2 allereie i fjor sommar.

Då var likevel dommen mot Jensen enno ikkje rettskraftig. Så snart den var det, sette politidirektøren ned eit eksternt utval som fekk oppdraget med å raskt finne ut av kva som kunne lærast av den omfattande saka.

Informantar, kontroll og leiing

Retten har slått fast at Jensen heilt sidan tidleg på 1990-talet hadde misbrukt stillinga si som politimann. Internt i politiet spurde mange om korleis det kunne skje.

Blant temaa som er granska, er informantbehandling, internkontroll og korleis leiinga har fungert. Heilt konkret bad Politidirektoratet utvalet om å vurdere om det vart gitt eller fanga opp nokon bekymringsmeldingar knytte til Eirik Jensen i tida mellom 1993 og fram til arrestasjonen i 2014.

Utvalet blir leidd av høgsterettsadvokat Ingeborg Moen Borgerud, og har elles bestått av førstelagmann Monica Hansen Nylund i Hålogaland lagmannsrett, pensjonert politiforskar og tidlegare professor Liv Finstad, avdelingsdirektør Anders Kassmann i Säpo i Sverige og politioverbetjent Erik Christensen i Nordland politidistrikt.

Jensen har sidan arrestasjonen nekta straffskuld. I mai klaga han Noreg inn for Menneskerettsdomstolen med påstand om at han ikkje fekk ei rettferdig rettssak.

