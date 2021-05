DSB tilrådde ikkje å la folk i samfunnskritiske funksjonar gå føre i vaksinekøen

innenriks

Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og Folkehelseinstituttet har i det faglege innspelet sitt ikkje tilrådd å prioritere gruppene som regjeringa no har avsett vaksinar til, frå 1. juni, opplyser DSB-direktør Elisabeth Aarsæther til TV 2.

Vurderinga deira var at med anteke lågt smittetrykk framover, og gitt at mange i denne gruppa vil vere vaksinerte på grunn av alder allereie, var det neppe formålstenleg å bruke ressursar på ytterlegare kartlegging av personell i kritiske samfunnsfunksjonar.

– Dei fleste tilsette i kritiske samfunnsfunksjonar jobbar heller ikkje i første linje mot publikum og er derfor ikkje spesielt smitteutsette, seier Aarsæther til TV 2.

Avgjerda om å la inntil 5.000 personar med samfunnskritiske nøkkelfunksjonar gå føre i vaksinekøen, kjem frå Justis- og beredskapsdepartementet.

– Den faglege beredskapstilrådinga frå justisdepartementet har vore at styring og leiing faktisk burde vore prioritert tidlegare, utan at vi har følgt dette. No meiner vi at det er riktig å gjere det, seier justisminister Monica Mæland til VG.

(©NPK)