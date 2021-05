innenriks

– Eg kjem til å takke nei, seier Høie til NTB.

– Bakgrunnen for det er at eg har fått dette spørsmålet sidan januar. Og då har eg sagt heile vegen at eg kjem til å bli vaksinert på det tidspunktet det er plassen min i køen heime i Stavanger. Det ønskjer eg å stå fast ved, seier han.