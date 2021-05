Oslo kan vere heilt gjenopna mot slutten av sommaren

innenriks

Befolkninga til hovudstaden kunne gå inn i helga i trygg forvissing om at pubane og restaurantane i byen opnar igjen allereie onsdag neste veke. Då blir nemleg sett i verk siste del av trinn to i gjenopningsplanen til byrådet.

– Dagen i dag er ein stor milepæl. No avsluttar vi den sosiale nedstenginga av Oslo, sa byrådsleiar Raymond Johansen (Ap) på ein pressekonferanse i Oslo rådhus fredag ettermiddag.

Ny vurdering 10. juni

Med trinn to unnagjort, står att tre trinn i gjenopningsplanen. På pressekonferansen sa Johansen at byrådet 10. juni vil ta ei vurdering av om det er grunnlag for å gjere ytterlegare gjenopning.

Johansen viste vidare til at Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet har tilrådd at det bør gå rundt fjorten dagar mellom kvar lette slik at det er mogleg å sjå effekten av tiltaka.

Kan nå siste trinn i juli

Med to veker mellom kvar runde med letter, kan Oslo potensielt vere på siste gjenopningstrinn allereie i juli.

Siste trinn inneber at alle lokale reglar blir oppheva.

– Er det eit realistisk reknestykke?

– Eg trur ikkje det er ei så ille hovudrekning, seier Raymond Johansen til NTB, før han legg til at han ikkje har fått rekna på det sjølv.

– Men viss utviklinga held fram som no, så kan vi tenkje oss ut i august, seier Johansen vendt mot Oslo kommunes medisinske fagsjef, som føyer til at vi kanskje må leve med grunnleggjande smittevernreglar endå litt lenger.

Gjenopningstempoet avheng òg av vaksinasjonen, ifølgje Johansen.

Vil halde seg til heile trinn

Byrådsleiaren har tidlegare fått kritikk for at han valde å dele opp trinn to i Oslos gjenopningsplan, ved å utsetje mellom anna fjerninga av skjenkjeforbodet.

Framover er ambisjonen å halde seg til heile trinn om gongen, seier Johansen.

– Vi har sett opp desse trinna fordi vi ønskjer å ha dei samtidig, men det er ikkje hogge i stein, seier Johansen.

Opplever å ha kontroll

Byrådsleiaren vil heller ikkje garantere for at Oslo slepper fleire nedstengingar, sa han på pressekonferansen fredag.

Til NTB seier han at det er ei uro knytt til at fleire, også uvaksinerte, no kjem til å møtast. Han opplever likevel at gjenopninga av hovudstaden er trygg og viser til dei vedvarande låge smittetala og innleggingsstallane, og at fleire vaksinar er på veg.

– Eg opplever at vi har god kontroll, men dette viruset er innmari uføreseieleg, og det trivst jo veldig godt blant folk, seier Johansen.

(©NPK)