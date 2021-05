Tix: Det gjekk gale på generalprøva

innenriks

«Fallen Angel» er den femte siste låten av dei 26 i finalen laurdag, og drygt ein time og tre kvarter ut i showet står Tix på scena. Fredag ettermiddag var første generalprøve.

– På generalprøva gjekk det gale, røper Andreas Haukeland overfor NTB.

– Eg tok ikkje på brillene mine igjen. Det som skjedde, var at eg fekk for mange tics i auga fordi eg har sove litt lite. Og då klarte eg ikkje å ta på brillene igjen. Så då spelte eg resten av showet i fullstendig blinde, med auga lukka, seier han.

Ufrivillige rørsler

Artisten har vore open om tourettes-diagnosen sin, og tics som hender ved denne sjukdommen, blir mellom anna beskriven som plutselege og hurtige, ufrivillige rørsler.

– Når du speler med auga lukka og blir dregen i alle retningar med kjettingar, er det veldig vanskeleg å halde balansen. Det der var på ingen måte meininga. Eg trur det var flaks at eg klarte å halde meg ståande., forklarar den norske artisten.

Det var i juryprøva til semifinalen måndag at Andreas Haukeland, kjent som Tix, tok av seg dei karakteristiske solbrillene første gong under mellomspelet på «Fallen Angel». Han har forklart at det er for å vise Eurovision-publikummet svakheitene han tidlegare har valt å skjule.

– Det er dritvanskeleg å gjere. Det er noko av det vanskelegaste eg kan gjere på ei scene, har han fortalt.

Før Nederland

I finalen er arrangørlandet Nederland neste land etter Noreg, før Italia, Sverige og San Marino avsluttar showet. Saman med Frankrike er Italia den store favoritten.

Noreg låg fredag ettermiddag på 16.-plass på den samla oddslista til Eurovisionworld.

«Fallen Angel» er skriven av Andreas Haukeland saman med broren Mathias Haukeland og Emelie Hollow.

